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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 31 أخرين إثر انقلاب نقل محمل بالعمال بسوهاج

مقر الحادث بسوهاج
مقر الحادث بسوهاج

مصرع شخصين وأصيب 31 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إنقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، على الطريق بصينية الكولا دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، عند صينية الكولا دائرة المركز، ووجود مصابين.

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أسماء المصابين:

اسماء مصابي الحادث

وتوفي شخصين، من بينهم شخص مجهول الهوية، عقب وصولهما مستشفى سوهاج الجامعي، كانا مصابان بغيبوبة تامة، ولفظا أنفاسهما قبل تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وعلى الفور تم الدفع ب12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، حيث تم نقل 19 مُصاب بواسطة سيارات الإسعاف، و4 مُصابين بواسطة الأهالي.

جارٍ رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا، كما جارٍ تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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سوهاج شخص سيارة نقل العمال

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