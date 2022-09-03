نشرة البرلمان| تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها فى العناوين التالية:

إعفاء من الكشف الطبي ومساعدات شهرية.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئة



مركبات معفاة من شروط الترخيص بقانون المرور.. تعرف عليها

بعد نفي المحافظة.. عقوبة ناشري شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي

الحكومة هتوصلهولك لباب البيت| مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات بالقانون الجديد.. تفاصيل



الإجازات الرسمية 2023.. القانون ينصف الموظفين والأجر مضاعف في هذه الحالة

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل



مجلس النواب يستضيف أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية



خطة حكومية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022.. ونواب: الاستعدادات المبكرة تقلص من حدة الأزمة.. والمزارعين أدركوا أهمية قش الأرز وتجنبوا حرقه

