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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بصراحة مترددة.. شهيرة: مش عايزة الناس تقول يا ريتك ما رجعتي|صور وفيديو

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

حلت الفنانة شهيرة ضيفة في برنامج “كلام الناس” تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، لكشف العديد من التفاصيل والأسرار لأول مرة. 

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 حقيقة ما يتم تداوله بشأن رجوعها للفن والتمثيل مرة أخرى

 

كشفت الفنانة شهيرة عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن رجوعها للفن والتمثيل مرة أخرى، قائلة إنها تتلقى عروضا كثيرة وتتحمس لبعضٍ منها ولكنها عندما تفكر بالأمر تشعر بالقلق حيال الورق المعروض عليها لأنها ظلت فترة كبيرة لم تطل على جمهورها في أي أعمال درامية لذلك هي متخوفة من الوقوع في أية اختيارات خاطئة.

 

وأشارت الفنانة شهيرة إلى أنها اعتزلت الفن بهدف التقرب من الله أكثر والتفرغ للدين وقراءة القرآن ، والمناجاة والتحدث مع الله وأن تبتعد عن الفن تماما لأنها كانت تعشق عملها وكان يشغلها عن الصلاة ، لافتة إلى أنها زوجة مثالية واهتمامها كبيرا بالبيت وأبنائها .

 

ودخلت الفنانة شهيرة في نوبة بكاء، أثناء الحديث عن الفنان الراحل محمود ياسين، وقائلة:" لحد دلوقتي مقدرتش اتخطى وفاة محمود ياسين"..متابعة:" مبحبش أظهر على الميديا بشكل كبير منذ وفاة محمود".

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محمود ميتعوضش كـ زوج وإنسان

وأكملت "شهيرة" :" محمود ميتعوضش كـ زوج وإنسان.. ومفتقدة جزء كبير في حياتي بعد وفاته"، متابعة:" أنا محطمة وحياتي مش مظبوطة".

 

واسترسلت :حاولت الفترة الماضية وقررت أني أخرج من الحالة دي وأطلع اتكلم"، متابعة:  أصدقائي نصحوني بالخروج من المنزل والتعامل مع الجميع لكي أتجاوز أحزاني .

 

وجهت الإعلامية ياسمين عز ، سؤالا للفنانة شهيرة عن فيلم "وصمة عار"، قائلة: " بعد الفيلم دا فيه بعض النجوم غاروا منك.. عايزين نعرف اللي حصل".

 

وبادرتها الفنانة "شهيرة"  قائلة: " مش عايزين نتكلم في الحاجات دي.. الحاجات دي قديمة وخلصت".

وأكملت: " كنت أعلى توزيع بعد فيلم وصمة عار .. ولذلك شعر البعض بالغيرة ولكن هذا أمر طبيعي"، موجهة حديثها لـ ياسمين عز مازحة "بس يا ياسمين".

 

وكشفت الفنانة شهيرة، عن تحذيرها لزوجها الفنان محمود ياسين من فنانة كانت تحاول الاقتراب منه ، قائلة: " كانت عايزة تخرب بيتنا " .

وتابعت الفنانة شهيرة  :" كان بيقولي المقص اللي بتقصي بيه ضوافر رجلك برقبة الناس "  .

واسترسلت: من المهم أن الراجل يطمن شريكة حياته ، ويحسسها أنها أهم من أي واحدة ، ويطبطب عليها .

 

وأضافت شهيرة : "مش عايزة الجمهور يقول لا ياريتك مارجعتي.. ما انتي كنتي قاعدة واحنا حابينك كده"، معقبة: " بصراحة مترددة".


وأوضحت أن ظروف العمل حاليًا أصعب من ذي قبل، حيث تصل ساعات العمل في بعض الأحيان لـ 18 ساعة وهي تعتقد أنها لن تقدر على تحمل هذا الأمر، فسابقًا كان العمل مقتصر على 8 ساعات فقط، معلقة: " كان على أيامنا الوضع في منتهى الشياكة".

 

متابعة: "بنده عليه وأقول له يا محمود، وأثناء مرضه كنت دايمًا أقوله يا محمود عايز حاجة، فيرد عليَّ يقول لي لأ شكرًا، وأنا لحد دلوقتِ بنده عليه وبحس إنه بيقول لي نعم".
 
وتابعت: "مفيش أصعب من الوحدة، وما كنتش أعرف إن ممكن يوصل بيَّا الحال لكده وإن ما يكونش محمود جنبي، محمود ياسين هو اللي سحرني علشان أتجوزه، وهو اللي بذل مجهود علشان يقرب مني وأحبه، وانا كنت تقلانة عليه، محمود ياسين اقتحم وحدتي بعد وفاة والدي وقرب مني واتعرف عليَّا لما كنت طالبة في معهد التمثيل". 
 

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