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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين وتغريمهما 50 ألف جنيه لحيازتهما مواد مخدرة بحلوان

مطرقة
مطرقة

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لاتهامهما بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي و محمد شرف الدين محمد وأمانة سر عمر عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم في دائرة قسم حلوان حازا وأحرزا بغير قصدي الإتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين الحشيش و الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بما قانونا، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح مجري التحريات بالقضية والتي تتحصل بأنه في غضون الساعة الواحدة صباح يوم ۲۰۲۲/۲/۸ وحال مرور نقيب بوحدة مباحث قسم حلوان بسيارة الشرطة بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن ويرافقه قوة من أفراد الشرطة لمح المتهمين بجوار إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق ويتبادلان تدخين سيجارة ينبعث منها دخان كثيف ولما دنا منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش وبضبطهما واستخلاص السيجارة منهما وجد بها خليط من التبغ وقطع بنية اللون صغيرة الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر.

وبتفتيش المتهم الأول عثر بطيات ملابسه على علبة كبريت بها خمس قطع بنية اللون ثبت معمليا أنها للحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بطيات ملابسه على أثنتي عشر قرص بأغلفتها مدون عليها عبارة ابتريل تحقق معمليا أنها للكلونازيبام، وأقرا للضابط بتعاطي سيجارة المخدر وبحيازة وإحراز مخدر الحشيش وأقراص ابتريل المخدرة.

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المواد المخدرة

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