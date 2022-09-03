المالية تطلق حفلا الموازنة التشاركية بالفيوم.. بعد قليل 

تنطلق بعد قليل فعاليات حفل اطلاق الموازنة التشاركية للعام المالي 2022/2021، بمدينة الفيوم والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي وشراكة الوكالة الامريكية للتنمية USAID.



يشارك بفعاليات الحفل كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وليزلي ريد، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بمصر، والدكتورة علا الخواجة، المستشار الاول بمشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .



و من المقرر أن تعرض سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ، فيديو حول البرنامج وأهدافه .



ويشهد الحفل مشاركة من جانب عددا من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بواقع 4جامعات خلال عرض مشروعات التخرج الخاصة بهم حول كيفية تحقيق اهداف الموازنة التشاركية.