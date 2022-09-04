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غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

صدى البلد

كشف النجم كاظم الساهر العديد من الأسرار عن حياته الخاصة وسر غيابه عن القاهرة 10 سنوات وأصعب أيام حياته التي عاشها في الماضي  من خلال برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

لقاء كاظم الساهر مع منى الشاذلي 

 حلّ النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية cbc.

وجهت الشاذلى سؤالًا لنجل كاظم الساهر: "هل والدك ديكتاتور فى البيت ليرد الأخير لا وهو شخص دبلوماسى ولا أحد يفرض عليه الخروج من المنزل وتطوع بمفرده فى الغناء فى فرحى هو وزوجته مغربية".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

كاظم الساهر حوار كاظم الساهر كاظم الساهر مع منى الشاذلي حلقة كاظم الساهر حلقة كاظم الساهر في معكم

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