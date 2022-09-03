تموين بالشرقية: 19 معرضا لأهلا مدارس على مستوى 19 مركزا بالمحافظة ..فيديو

أكدت فايزة عبد الرحمن، مدير مديرية التموين بمحافظة الشرقية، أن معرض أهلا مدارس بالمحافظة، يتم على مستوى المراكز المتنوعة لتلبية احتياجات كافة المواطنين بالمحافظة.

وقالت فايزة عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يوجد 19 معرض لأهلا مدارس، على مستوى 19 مركزا بالمحافظة، مؤكدة أنه تم الإتفاق مع عدد من المكتبات ومحلات الملابس والشنط والأحذية، للتعاون بين المعرض وبينهم.

وتابعت مدير دير مديرية التموين بمحافظة الشرقية، أن هناك تخفيضات، ويتم الإعلان عن الأسعار قبل التخفيض وبعدها، مؤكدا أن هناك محلات لبيع السلع الغذائية، تتعاون مع معرض أهلا مدارس.

حالة رضا من المواطنين

وأشارت فايزة عبد الرحمن إلى أن هناك حالة رضا من المواطنين بمحافظة الشرقية عن المعرض، مؤكدا أن الإقبال كثيف على معرض أهلا مدارس، مثلما كان الإقبال كثيف على معرض “اهلا رمضان”.