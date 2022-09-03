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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي: 11 مليار جنيه تكلفة تطوير منظومة التحول الرقمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي لديها استراتيجية قصيرة المدى لتنفيذ التحول الرقمي بالجامعات والمعاهد البحثية، خاصة وأن بنك المعرفة حصل على جائزة من اليونسكو كونه أكبر منصة تعليمية متكاملة على مستوى العالم.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن تكلفة تطوير منظومة التحول الرقمي تبلغ 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مؤشر المعرفة العالمي أطلق تقريره لعام 2021 ليعلن حصول مصر على المركز الأول أفريقيا، حيث حصلت مصر على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي عندما حصلت على المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضي.

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي،  تقدم مصر للمركز 35 على مستوى 154 دولة للعام 2021، مقارنة بالمركز 42 على مستوى 138 دولة عام 2020، والمرتبة 49 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 59 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 54 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى لمشروع الجامعة الذكية وصلت إلى نسبة 100%، ووصل نسبة رفع كفاءة الطاقة البشرية إلى 60%،  بالإضافة إلى مشروع الاختبارات الالكترونية، ومشروع المنصات والبوابات الإلكترونية، ومشروع المحتوى من خلال الكتب الرقمية بنسبة 70%، والمعامل التخيلية بنسبة 30%، وكذلك المؤتمرات وورش العمل بنسبة 100%، ومشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، نظم المعلومات الطلابية، نظم إدارة المؤسسات، ميكنة قطاعات الوزارة، الشهادات المؤمنة، كذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية بنسبة 100%

الدكتور هشام فاروق الحدث اليوم المركز الأول المركز الأول أفريقيا البوابات الإلكترونية

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