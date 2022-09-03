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توك شو

أزمة خطيرة.. الصحة: الأهالي يفكرون في مستقبل الطفل بعد الإنجاب وليس العكس

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن كثرة الإنجاب، مشكلة اجتماعية اقتصادية، لها تداعيات صحية خطيرة على الأم والطفل، والغريب فى الأمر أن أهم ما يشغل البال بعد  الإنجاب؛ هو توفير أفضل مأكل، وملبس، وتعليم، وكل مقومات الحياة المناسبة.

وأكد "عبد الغفار" خلال استضافته ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن  التفكير للأحسن للطفل؛ هو قناعة راسخة عند المصريين، لكن للأسف هذه الخطوة تأتي بعد الإنجاب، والمفترض أن تأتى قبل ولادة الطفل .

وأشار إلى أنه من الضروري التفكير في توفير مقومات الحياة المميزة للأطفال، قبل الولادة؛ بمعنى: وضع خطط مستقبلية لتوفير حياة صحية، تعليمية، اجتماعية جيدة للطفل . 

الصحة اقتصاد الانجاب وزارة الصحة حسام عبد الغفار الستات ميعرفوش يكدبوا

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