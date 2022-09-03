لولب نحاسي وأقراص.. الصحة: إنفاق 100 مليون جنيه على وسائل تنظيم الأسرة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث الصحة عن إجمالى ما تنفقه وزارة الصحة على وسائل تنظيم الأسرة .

وأوضح " عبد الغفار " خلال استضافته ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية cbc ، أن وزارة الصحة تنفق أكثر من 100 مليون جنيه سنويا على وسائل تنظيم الأسرة بالاضافة لإطلاق حملات توعية للمواطنين والانتقال من الأدوات البسيطة مثل اللولب النحاسى، والأقراص، إلى آليات جديدة أسهل وبشكل مجاني.

الدولة تتكلف كبسولات لتنظيم الأسرة الواحدة منها بـ1250 جنيها



وأشار إلى أن الدولة تتكلف كبسولات لتنظيم الأسرة الواحدة منها بـ1250 جنيهل، تتكفل الدولة بثمنها بالكامل وتعطيها للمواطن بسعر 2 جنيه فقط للحصول على حياة أفضل للمواطن وتنظيم الأسرة وتوجيه دعم حقيقى والحفاظ على الخصائص الصحية والكريمة للمصريين خاصة وأن كثرة الإنجاب هو الغول الذي يلتهم التنمية، والأهم من ذلك التخطيط الجيد قبل الإنجاب وإطلاق حملات كبرى ومبادرات رئاسية للكشف عن أمراض الثدي، والكشف عن أورام عنق الرحم ضمن مبادرة 100 مليون صحة .