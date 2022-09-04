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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

أزمة أغنية أنا وبس
أزمة أغنية أنا وبس

تصدرت أزمة المطربة اللبنانية إليسا والملحن زياد برجي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إصراره على طرح أغنية “أنا وبس ” والتي غنتها قبله إليسا.

أزمة إليسا وزياد برجي بسبب أغنية 

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ أنا وبس” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد إن قامت الفنانة إليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام.

 

وانقسم الجمهور بعد طرح الأغنية إلى فريقين، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من إليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الأغنية ذاتها مرة أخري بعد إن قدمتها إليسا بصوتها ، بينما أثني البعض على إداءه .

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

إليسا المحلن زياد برجي الفنان اللبناني زياد برجي أغنية أنا وبس ازمة اليسا وزياد برجي

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