الحكومة: صرف 6 مليارات جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

قدمت الدولة، دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة القوي العاملة لهذه الفئة، و4 مليارات و 861 مليون جنيه من وزارة المالية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.

وتم صرف منحة فى الفترة الأخيرة لمليون و600 ألف شخص، وأن أرقام العمال المسجلين فى المنحة بالمرحلة الأولى كانوا 2 مليون، والمرحلة الثانية 4 ملايين.

وتقوم وزارة القوى العاملة، حالياً بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات في مواقع عمل تلك الفئة بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.