هشام إبراهيم : الدول النامية تتحمل الضرر الأكبر من تغيرات المناخ ..فيديو

أكد دكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والإستثمار، أن تأثير المناخ على المستوى الدولي يحتاج إرادة دولية.

مشيرا إلى أن المشكلة سببتها الدول الصناعية الكبرى ولا بد من التوافق بين كل دول العالم.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن الدول النامية التى تتحمل العبء الأكبر من الضرر في ملف التغيرات المناخية، مؤكدا أن هذا التأثر كان في مخرجات الإنتاج الزراعي، وحدوث فيضانات.

لم تتسبب بأزمة التغير المناخي

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أن الدول النامية لم تتسبب بأزمة التغير المناخي، ولكن لا بد من التكاتف والتعاون للخروج من تلك الأزمة.