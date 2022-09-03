محملة زلط.. مصرع شخص دهسته سيارة نقل بأسيوط

لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل محملة بالزلط بطريق أسيوط / البداري أمام كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من الاهالي بقرية الواسطى بوقوع حادث دهس سيارة نقل لشخص أمام مدخل كوبري أسيوط العلوي.



على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم 6317 ه أ ج نقل محملة بالزلط بسيارة رقم 6758 ي ع س ربع نقل ودهس شخص بجوار السيارة وإصابة آخر، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.