رايح جاي.. أحمد موسى يطالب بتطوير طريق الزعفرانة..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم إنشاء مدينة أولمبية على أعلى مستوى على طريق العين السخنة ويمكنها استضافة البطولات العالمية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" معدلات العمل تسير على أعلى مستوى في المدينة الأولمبية، وتعتبر إنجاز كبير حققه الشعب المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عمار يا بلدي، مصر تنفذ مشروعات تنموية كثيرة في كافة القطاعات ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع ".

مطالبة بتطوير طريق الزعفرانة

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مينفعش طريق الزعفرانية يفضل كما هو ومن الضروري العمل على تطويره".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" طريق الزعفرانة رايح جاي ومن الممكن أن تحدث حوادث كثيرة عليه، ويجب تطوير الطريق لأن هذه المنطقة المؤدية إلى الغردقة والعين السخنة منطقة جذب سياحي".