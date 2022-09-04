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يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

صدى البلد

تصدَّر اسم المهندسة دينا أيمن محركات البحث جوجل خلال الفترة الاخيرة بعد تردد أنباء عن ارتباطها وخطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة وبعد انفصالها عن الفنانة ياسمين صبري.

حقيقة خطوبة دينا أيمن وأبو هشيمة 

ظهرت دينا بالعديد من الإطلالات ؛ كان آخرها ارتداءها فستان تايجر ؛ لقى إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.
 

علقت  المهندسة دينا أيمن مديرة برامج في شركة مايكروسوفت العالمية، على أنباء ارتباطها  وخطوبتها برجل بـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد تداول أنباء ارتباطهما في الفترة الأخيرة.

تصريحات أحمد أبو هشيمة 

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يحترم زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري، وأكد أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية على القنوات التلفزيونية، وأن حياته الشخصية خاصة به فقط.

وأضاف أن حياته الشخصية مستحيل الحديث فيها وهناك طرف آخر شريك بها، وياسمين شخصية محترمة للغاية، والطلاق حدث ببيان منها، ولا يوجد أى خلاف بعد الطلاق".

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