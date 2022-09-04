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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينصبوا على الناس.. حبس عصابة تقليد المصوغات والعملات الذهبية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالتخصص فى تقليد المصوغات والعملات الذهبية للنصب على المواطنين

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد القي ضباط مباحث القاهرة القبض علي تشكيل عصابى تخصص فى تقليد المصوغات والعملات الذهبية للنصب على المواطنين ، ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعادى من مالك محل مصوغات بدائرة القسم بقيام إحدى السيدات - مقيمة بمصر الجديدة بمحاولتها إستبدال عدد 3 جنيهاً ذهبية " مزيفة " بمصوغات ذهبية عبارة عن " خاتم ذهب ، غويشة " .  

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية قيام المتهمة بالإشتراك مع أربعة أشخاص آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على محال الذهب من خلال إستبدال جنيهات ذهبية مزيفة بمشغولات ذهبية سليمة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.
وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة الأولى ، كما تم بإرشادهم ضبط ٤٢ جنيه ذهب مزيفين غير مغلفين وكمية من المشغولات الذهبية المقلدة و٥٦ جرام ذهب و٢١ علبة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة و٤ فواتير خالية البيانات منسوب صدورها لمحلات مشغولات ذهبية "مختلفة " و٦ مكبس مختلف الأشكال لصب العملات والمشغولات الذهبية و٣٣ جنية ذهب مزيفين مغلفين ومطبوع عليها إحدى الماركات جاهزة للبيع و ٦٧ سبيكة "مزيفين" غير مغلفين  وآخرى مزيفة مغلفة جاهزة للبيع ومبلغ مالى .

وبمواجهتهم أقر  أحد المتهمين بقيامه بتزييف الجنيهات الذهبية بالورشة ملكه بمساعدة إثنين من المتهمين وقيام المتهمتان الآخرتين ببيعها بمحلات الذهب مقابل مبالغ مالية.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بارتكاب عدد (5) وقائع نصب بذات الأسلوب ، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات وقائع النصب على متطلباتهم الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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