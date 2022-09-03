عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رأي أولياء الأمور بشأن عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

أولياء الأمور
أولياء الأمور

يترقب أولياء الأمور، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، حول الشكل النهائي للامتحانات، قبيل الإعلان الرسمي، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان التفاصيل، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وذلك بعد أن أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، لا يعني إلغاء اسئلة الاختيار من متعدد وقد تأتينا اراء المتخصصين بتطعيم امتحانات الثانوية العامة بأسئلة مقالية قصيرة.

txt

لطلاب المرحلة الثالثة 2022.. نصائح مهمة عند تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الكليات المتاحة وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية العامة

 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الاول مع محرري الصحف، إن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الاولى ولابد ان نتعاون كلنا من اجل ذلك

ومن جانبه، طالب عدد من أولياء الأمور، بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023، ورقيًا يشمل الأسئلة المقالية بالإضافة إلى الاختيار من متعدد، إلى جانب البُعد عن الأسئلة التي تحتمل أكثر من إجابة،  مشددين على سرعة إعلان التفاصيل الخاصة بالامتحانات قبل بدء الطلاب الدراسة حتى يتسنى لهم معرفة الشكل النهائي لها واستعداداتهم للمذاكرة. 

حيث حرص "صدى البلد" علي رصد أراء عدد من أولياء الأمور لمعرفة مطالبهم بشأن شكل امتحانات الثانوية العامة العامة للعام الدراسي 2022-2023 ورجوع بعض الأسئلة المقالية بما لا يخل بمخرجات التقييم الجديد.

وقالت لبني كرم ولي أمر طالب بالثانوية العامة، إن دخول الأسئلة المقالية سيساعد الطالب على حصول أعلى الدرجات، وتكون أسئلة محددة من المنهج وتعتمد أيضًا على فهم الطالب، مشيرة أن أهم شيء في الامتحانات الوقت وورقة واحدة مثل ما حدث في الأعوام السابقة أنه بالإضافة إلى أن يكون التصحيح بواسطة مدرسين عن طريق كنترول، وليس إلكترونيا.

بينما عبرت هدي محمد، ولية أمر طالبة بالثانوية العامة، أنها تفضل العودة مرة أخرى إلى الامتحان الورقي المقالي، وأن يكون التصحيح باستخدام العنصر البشرى بشكل كامل، لافتة أن تكون الأسئلة المقالية محددة من بداية العام حتى يكون الطالب على علم بطريقة مذاكرته. 

وفي نفس السياق، قال عادل شوقي أحد أولياء الأمور، التعديل بإدخال المقالي  خطوة جيدة ويكون مع الاختيار من متعدد، وليست ورقه منفصلة ووقت منفصل، وبالتالي سيتاح للطلبة مسودات لحل باقي الاختياري، متمنيا أن يكون الاختياري يكون في نقاط معينه ليست في أسئلة المسائل أو المعادلات التي تحتاج إلى خطوات. 

بينما قالت عبير الطاهر، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، أنها تفضل الأسئلة المقالية ويكون  الوقت كافي وطريقة التصحيح تبقي بواسطة مدرسين وكنترول، مع إلغاء  التصحيح الإلكتروني.

أولياء الأمور امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الأسئلة المقالية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

موضوعات متعلقة

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الرغبات المتاحة للطلاب وآخر موعد لتعديلها

الاثنين.. آثار عين شمس تنظم لقاء تعريفي ببرامج الكلية للطلاب الجدد

غدًا.. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ «RACC»

خبراء يوضحون لـ“صدى البلد” أهمية بنك المعرفة والمنصات التعليمية وكيفية الاستفادة منها.. ويؤكدون: تجعل الطالب أكثر تحكمًا.. وتساعد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

وكيل الأزهر: الحياة الزوجية مبنية على الود والمحبة والاحترام وليس الحقوق والواجبات فقط

صفقة متكاملة من الحوافز .. وزيرة الهجرة تزف بشرى للمصريين بالخارج

نمساوي| تعرف على المدرب الأقرب لخلافة سواريش في الأهلي

ننشر صورة المتهم بقتل طالبة المنوفية من ظهرها بطلق خرطوش

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وإكسسوارات ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة |شاهد

بالشريط اللاصق .. 5 طرق للقضاء على النمل بدون مبيدات

خست 7 كيلو في أسبوع .. جواهر تكشف عن أغرب وصفة لإنقاص الوزن

تفاحة آخر الليل.. طرق علاج مواليد برج الحمل من الحسد والطاقة السلبية

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ