رأي أولياء الأمور بشأن عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

يترقب أولياء الأمور، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، حول الشكل النهائي للامتحانات، قبيل الإعلان الرسمي، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان التفاصيل، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وذلك بعد أن أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، لا يعني إلغاء اسئلة الاختيار من متعدد وقد تأتينا اراء المتخصصين بتطعيم امتحانات الثانوية العامة بأسئلة مقالية قصيرة.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الاول مع محرري الصحف، إن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الاولى ولابد ان نتعاون كلنا من اجل ذلك

ومن جانبه، طالب عدد من أولياء الأمور، بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023، ورقيًا يشمل الأسئلة المقالية بالإضافة إلى الاختيار من متعدد، إلى جانب البُعد عن الأسئلة التي تحتمل أكثر من إجابة، مشددين على سرعة إعلان التفاصيل الخاصة بالامتحانات قبل بدء الطلاب الدراسة حتى يتسنى لهم معرفة الشكل النهائي لها واستعداداتهم للمذاكرة.

حيث حرص "صدى البلد" علي رصد أراء عدد من أولياء الأمور لمعرفة مطالبهم بشأن شكل امتحانات الثانوية العامة العامة للعام الدراسي 2022-2023 ورجوع بعض الأسئلة المقالية بما لا يخل بمخرجات التقييم الجديد.

وقالت لبني كرم ولي أمر طالب بالثانوية العامة، إن دخول الأسئلة المقالية سيساعد الطالب على حصول أعلى الدرجات، وتكون أسئلة محددة من المنهج وتعتمد أيضًا على فهم الطالب، مشيرة أن أهم شيء في الامتحانات الوقت وورقة واحدة مثل ما حدث في الأعوام السابقة أنه بالإضافة إلى أن يكون التصحيح بواسطة مدرسين عن طريق كنترول، وليس إلكترونيا.

بينما عبرت هدي محمد، ولية أمر طالبة بالثانوية العامة، أنها تفضل العودة مرة أخرى إلى الامتحان الورقي المقالي، وأن يكون التصحيح باستخدام العنصر البشرى بشكل كامل، لافتة أن تكون الأسئلة المقالية محددة من بداية العام حتى يكون الطالب على علم بطريقة مذاكرته.

وفي نفس السياق، قال عادل شوقي أحد أولياء الأمور، التعديل بإدخال المقالي خطوة جيدة ويكون مع الاختيار من متعدد، وليست ورقه منفصلة ووقت منفصل، وبالتالي سيتاح للطلبة مسودات لحل باقي الاختياري، متمنيا أن يكون الاختياري يكون في نقاط معينه ليست في أسئلة المسائل أو المعادلات التي تحتاج إلى خطوات.

بينما قالت عبير الطاهر، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، أنها تفضل الأسئلة المقالية ويكون الوقت كافي وطريقة التصحيح تبقي بواسطة مدرسين وكنترول، مع إلغاء التصحيح الإلكتروني.