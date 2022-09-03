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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: العلمين الجديدة أكدت قدرة الدولة على تقديم مشروعات عمرانية ضخمة

النائب يسري المغازى
النائب يسري المغازى

قال المهندس يسري المغازى رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن تنفيذ الدولة لمدينة العلمين الجديدة بكل المشاريع العملاقة والجبارة بداخلها وجذبها للاستثمار، باعتبارها واحدة من كبريات المدن الجديدة المصرية، يؤكد أن الدولة قادرة على تكرار نماذج مشاريع ضخمة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه المغازي في تصريحات له اليوم، بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المشروعات الخدمية بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة في مدينة العلمين الجديدة، قائلا إنها زيارة كشفت حجم الجهد المبذول من الدولة في المدن الجديدة بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس عربية البرلمان،، أن العلمين الجديدة ستكون قبلة للاستثمارات الأجنبية، حيث توجد بها كل مقومات الحياة المصرية الجديدة، وتم إنشاؤها لتناسب التطلعات العمرانية الحالية والمستقبلية.

واختتم المهندس يسري المغارى، بالتأكيد على أن مصر وعبر مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم، دولة أخرى لها كيان مختلف وملامح عصرية، وقادرة على تجاوز التحديات في الجمهورية الجديدة، مشددا على أن مصر تشهد مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، ليس لها نظير ومبادرات إنسانية غيرت وجه مصر مثل "حياة كريمة".

العلمين مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس الوزراء العاصمة الادارية

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