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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه؟ الباز يحذر من هاشتاج متصدر تويتر | فيديو

محمد الباز
محمد الباز

حذر الإعلامي محمد الباز من ظهور تريند “هو احنا فقراء ليه” الذي يتنشر من وقت لآخر على موقع تويتر.

معلقا “هو احنا فقرا فعلا .. أولا الشعب المصري استحالة يكون شعب فقير لأنه شعب صاحب حيلة .. ويقدر يتحايل على الحياة .. حتي لو دخلك قليل فاحنا مش فقرا”.

وأضاف “الباز” خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن لو نفترض ان الشعب المصري بالفعل فقراء فلابد من البحث عن الأسباب الحقيقة التى جعلت الشعب هكذا، معلقا “في مثل فى الفلاحين بيقول .. بيت المهمل يخرب قبل بيت الكافر".

وتابع الباز أن هذا الهاشتاج مفجع للمواطنين وظهر فى وقت يعمل فيه على تقليب المواجع لدي الجميع، موجها كلامه لمن صنع ذلك الهاشتاج، قائلا “تعالي نفكر ببساطة ليه الواحد بيبقي فقير؟”

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