عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس أمناء جديد لنادى النادى باكتوبر..وزير الرياضة يشدد على الإدارة الاقتصادية لتحقيق تطلعات الاعضاء

وزير الرياضة
وزير الرياضة



توقيع عقدي إدارة وتشغيل مطاعم المبني الإجتماعي وإنشاء أكاديمية الفنون لأعضاء النادي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على  ضرورة الإلتزام بالإدارة الاقتصادية لتحقيق تطلعات الاعضاء.

جاء ذلك خلال لقائه بمجلس الأمناء الجديد برئاسة الدكتور محمد مختار رشيدي، ويضم كل من الدكتور محمد حسام الدين الملاحي نائباً، محمد منير محمود أمين الصندوق، وعضوية كل من الدكتور خالد عزت، الدكتور عبداللطيف صبحي، والدكتورة ياسمين عراقي، واللواء توحيد توفيق عبدالسميع، والمهندس عادل النجار.

وعقب اللقاء، شهد وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مطاعم المبني الاجتماعي بنادي النادي مع الشركة الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية(ش.م.م)، وكذا توقيع عقد إنشاء أكاديمية الفنون للدكتور أحمد عواد لأعضاء فرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر.

من جانبه، لفت وزير الشباب والرياضة إلي أن مشروع نادى النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كافة الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً أن هدف الوزارة من سلسلة أندية "النادي" هو تقديم نموذج مختلف للأندية الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص، ولتصبح الأكثر انتشارا  في الجمهورية لتشكل مع مراكز الشباب الموجودة كيانات رياضية واجتماعية تستوعب جميع المصريين.


أشار "صبحي" إلي أن الهدف من توقيع هذا العقد يأتي في إطار  الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالنادي من خلال التعاقد مع شركات استثمارية وسياحية ومستثمرين عاملين في مجال الاستثمارات والتشغيل  المحترفة في إدارة المطاعم والكافتيريات، لتحقيق أفضل إستثمار لموارد النادي وزيادتها، بما يعود بالنفع على النادي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة  للأعضاء.

قام بالتوقيع المهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة والتشغيل بنادي النادي مع المهندس حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية(ش.م.م)

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة محمد مختار محمد منير وزير الشباب القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

ترشيحاتنا

صور الحادثة وبعتها إلى شقيقته نادين ..مفاجأة جديدة تظهر في حادث جورج الراسي

سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني يهنئون شادي حسين بعقد قرانه.. صور

عاوزين يجوزوني بالعافية.. فتاة من الزقازيق تستغيث لتعرضها للضرب وغلق حسابها

إيمي سمير غانم: كنت بنت منبوذة في المدرسة.. وبزغزغ المدرسين| نوستالجيا

إنبــي : عروض إيبوكا شفهية.. و جاد مستمر.. ولم نحسم مصير فييرا

أحمد دياب يعلق على احتفال عضو رابطة الأندية بتتويج الزمالك بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ