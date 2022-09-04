عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رد الجميل.. طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني الكلية|صور

طلاب كلية التكنولوجيا
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شام

قام طلاب برنامج تأهيل المعلمين الدفعة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بعمل  صيانة شاملة لمبني الكلية ( نجارة – سباكة – زخرفة ) وقد جاء هذا تحت شعار “رد الجميل” وبجهود ذاتية، معبرين عن حبهم وانتمائهم للمكان.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية  أن الطلاب قاموا بمجهود مميز في تزيين الحوائط بالزخرفة والرسومات الرائعة والبعض قام بدهان الحوائط والبعض قام بصيانة التكييفات وصيانه الكراسي والاجهزة الصوتيه والزجاج وعمل صيانة شاملة للسباكة ، هذا يعتبر إنجاز حقيقي معبر عن فرحتهم  وحبهم  للكلية  في إظهار مظهرها بأحسن صورة ممكنه.

ومن جانبهم ابدي الطلاب الفرحة والسرور حيث قال البعض ان الكلية بمثابة منزلهم الثاني ولابد من وضع لمسات جميلة فيها لتكون  ذكري جميلة لهم ، وقالوا انه  اقل واجب للكلية التى  تعلموا  فيها واستمتعوا بكل اللحظات الجميلة  فى الدراسة والعمل بها .

ذروة النشاط الشمسي.. صيف 2025 الأشد حرارة على العالم والكرة الأرضية| تفاصيل

جدير بالذكر أن  أعضاء هيئة التدريس من عميد الكلية الدكتور إبراهيم لطفي والوكلاء الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والاساتذه المشاركين في البرنامج والاداريين اعربوا عن سعادتهم بمجهود الطلاب والمشاركة الفعالة التي تُظهر الكلية بالمظهر اللائق وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان للطلاب المساهمين في إحياء مظهر الكلية بتبرعهم بمجهودهم ووقتهم الثمين .

وعلى جانب آخر تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و من هذه البرامج يطلق مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة حلوان برنامج تدريبي حول ⁦استراتيجيات التفكير في علم النفس الإيجابي ، وذلك ١١ سبتمبر ٢٠٢٢.

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (2)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (2)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (3)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (3)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (4)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (4)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (5)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (5)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (6)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (6)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (7)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (7)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (8)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (8)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (9)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (9)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (10)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (10)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (11)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (11)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (12)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (12)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (13)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (13)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (14)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (14)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (15)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (15)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (16)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (16)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (17)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (17)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (18)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (18)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (19)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (19)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (20)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (20)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (21)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (21)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (22)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (22)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (23)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (23)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (24)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (24)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (25)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (25)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (26)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (26)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (27)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (27)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (1)
طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (1)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان صيانة شاملة لمبني الكلية شعار رد الجميل الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

ترشيحاتنا

صور الحادثة وبعتها إلى شقيقته نادين ..مفاجأة جديدة تظهر في حادث جورج الراسي

سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني يهنئون شادي حسين بعقد قرانه.. صور

عاوزين يجوزوني بالعافية.. فتاة من الزقازيق تستغيث لتعرضها للضرب وغلق حسابها

إيمي سمير غانم: كنت بنت منبوذة في المدرسة.. وبزغزغ المدرسين| نوستالجيا

إنبــي : عروض إيبوكا شفهية.. و جاد مستمر.. ولم نحسم مصير فييرا

أحمد دياب يعلق على احتفال عضو رابطة الأندية بتتويج الزمالك بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ