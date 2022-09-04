رد الجميل.. طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني الكلية|صور

قام طلاب برنامج تأهيل المعلمين الدفعة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بعمل صيانة شاملة لمبني الكلية ( نجارة – سباكة – زخرفة ) وقد جاء هذا تحت شعار “رد الجميل” وبجهود ذاتية، معبرين عن حبهم وانتمائهم للمكان.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن الطلاب قاموا بمجهود مميز في تزيين الحوائط بالزخرفة والرسومات الرائعة والبعض قام بدهان الحوائط والبعض قام بصيانة التكييفات وصيانه الكراسي والاجهزة الصوتيه والزجاج وعمل صيانة شاملة للسباكة ، هذا يعتبر إنجاز حقيقي معبر عن فرحتهم وحبهم للكلية في إظهار مظهرها بأحسن صورة ممكنه.

ومن جانبهم ابدي الطلاب الفرحة والسرور حيث قال البعض ان الكلية بمثابة منزلهم الثاني ولابد من وضع لمسات جميلة فيها لتكون ذكري جميلة لهم ، وقالوا انه اقل واجب للكلية التى تعلموا فيها واستمتعوا بكل اللحظات الجميلة فى الدراسة والعمل بها .

جدير بالذكر أن أعضاء هيئة التدريس من عميد الكلية الدكتور إبراهيم لطفي والوكلاء الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والاساتذه المشاركين في البرنامج والاداريين اعربوا عن سعادتهم بمجهود الطلاب والمشاركة الفعالة التي تُظهر الكلية بالمظهر اللائق وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان للطلاب المساهمين في إحياء مظهر الكلية بتبرعهم بمجهودهم ووقتهم الثمين .

وعلى جانب آخر تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و من هذه البرامج يطلق مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة حلوان برنامج تدريبي حول ⁦استراتيجيات التفكير في علم النفس الإيجابي ، وذلك ١١ سبتمبر ٢٠٢٢.

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (2)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (3)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (4)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (5)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (6)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (7)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (8)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (9)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (10)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (11)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (12)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (13)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (14)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (15)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (16)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (17)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (18)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (19)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (20)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (21)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (22)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (23)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (24)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (25)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (26)

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يقومون بعمل صيانة شاملة لمبني كليةصور (27)