نجل المخرج علي عبدالخالق: ذهلنا من سرعة استجابة رئاسة الجمهورية لعلاج والدي

أكد المخرج هشام على عبد الخالق نجل المخرج الراحل على عبد الخالق، أن والده خاض رحلة مرض صعبة مع سرطان الرئة خلال أيامه الأخيرة، والاستجابة السريعة من قبل رئاسة الجمهورية لعلاجه على نفقة الدولة أذهلتهم وأذهلت الجميع.

وأضاف المخرج هشام على عبد الخالق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أن تلقي والده العلاج في مستشفى المعادي العسكري كان محببا لقلبه نظرا لتعلقه الشديد بالقوات المسلحة، مؤكدا اهتمامهم الشديد بوالده من خلال النظام الطبي والتمريض على أعلى مستوى.

وتابع: "والدي كان مهتما جدا بالتأريخ لنضال القوات المسلحة، وكان راضيا بمرضه ويستمر في تصريحاته للجرائد رغم أنه كان يعاني من سرطان الرئة والكلام كان صعبا"، مؤكدا أن التقدير لمشوار والده شكل دعما نفسيا كبيرا له في أيامه الأخيرة.

وفاة علي عبد الخالق

وتوفى المخرج علي عبد الخالق بعد صراع مع مرض السرطان؛ بعد أن ترك لنا العديد من الأعمال الهامة.