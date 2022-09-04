أحمد عبد المنعم: الجرافين مادة اكُتشفت حديثا ستُغير صناعة التكنولوجيا في العالم كله.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبدالمنعم، رئيس مركز التميز العلمي للجرافين بالجامعة المصرية اليابانية، إن الجرافين هي مادة مادة ساحرة اكُتشفت حديثا ستُغير صناعة التكنولوجيا في العالم كله.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنعم، رئيس مركز التميز العلمي للجرافين بالجامعة المصرية اليابانية، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الجرافين هي مادة لها خواص غير تقليدية وتضم خواص كهربائية وضوئية وحرارية وميكانيكية غير عادية تفوق كل المواد التي تم اكتشافها".



وأشار الدكتور أحمد عبدالمنعم، رئيس مركز التميز العلمي للجرافين بالجامعة المصرية اليابانية: "العالم يحاول استغلال هذه المادة في إعادة صياغة العديد من التكنولوجيات التي اعتمدت على استخدام السيليكون"، متابعا: "عصر السيليكون سيتغير تماما باستخدامنا للجرافين".



وأوضح: "لدينا أول مركز في مصر والشرق الأوسط لانتاج الجرافين وتطبيقاته في مجال الطاقة وصناعة الإلكترونيات".