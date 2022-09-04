طلعت عبد القوي: الاتحاد العام للجمعيات الأهلية سوف يضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة .. فيديو

كشف الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان وزارة التضامن الاجتماعي لديها إحصائيات كاملة على مستوي الجمهورية محدد بها الأسر الأكثر احتياجا وبها إيضا خارطة الفقر على مستوي الجمهورية.

وأضاف “عبد القوي” خلال حواره التليفزيوني في برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، أن نسبة الفقر تناقصت فى مصر عام 2019-2020 ووصلت النسبة حينها لـ 32.5% حتي أصبحت 29.7% وهذا يرجع فضله الى القيادة السياسية التي تعمل دائما فى مصلحة المواطنين.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الاتحاد سوف يضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة” وهذا ليس بالعدد القليل.