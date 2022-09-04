مدحت يوسف: روسيا تصدر 40% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي.. فيديو

كشف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن بدأ التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة فى تدفق الغاز والبترول إلى أوروبا مع تسلسل العقوبات التى فرضت من أوروبا وأمريكا على روسيا.

وأضاف “يوسف” خلال حواره التليفزيوني فى برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، أن في كل مرة تفرض فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا وتشدد عليها فإن روسيا تأخذ موقف مضاد لهم من ناحية توريد الغاز لأوروبا، وروسيا تمثل عنصر أساسي لأوروبا فى توريد الطاقة.

وتابع رئيس هيئة البترول الأسبق، ان روسيا تصدر مما يقرب من 155 مليار متر مكعب سنويا لآوروبا مما يمثل أكثر من 40% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي.