عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا يسافر إلى الهند لبحث التعاون المشترك

صدى البلد

يتوجه دونالد لو مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، إلى الهند على رأس وفد؛ لبحث توسيع التعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي - أن مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، سيرأس وفدًا أمريكيًا إلى الهند في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري؛ لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند.

وأضاف البيان أن لو سينضم إلى كميل داوسون نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، في اجتماع كبار المسؤولين الرباعي ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الهندي والمحيط الهادئ إيلي راتنر للولايات المتحدة والهند بصيغة 2+ 2 لحوار الأمن البحري.

وسيلتقي الوفد مع كبار المسؤولين الهنود لمناقشة السبل التي يمكن للولايات المتحدة والهند من خلالها توسيع التعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون حرة ومنفتحة ومتصلة ومزدهرة ومرنة وآمنة.

كما سيشارك لو في حدث يُعقَد في إطار التحالف الأمريكي الهندي للتمكين الاقتصادي للمرأة مع رائدات أعمال، الذي يهدف إلى زيادة الأمن الاقتصادي من خلال المشاركة الفعالة للمرأة في القوى العاملة.

وسيشارك أيضًا في مناقشة مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال التنفيذيين حول كيف يمكن للهند أن تدرك إمكاناتها الاقتصادية الكاملة على مدار الأعوام الـ 25 القادمة لتصبح مركزًا محوريا في سلاسل التوريد العالمية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

ترشيحاتنا

صور الحادثة وبعتها إلى شقيقته نادين ..مفاجأة جديدة تظهر في حادث جورج الراسي

سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني يهنئون شادي حسين بعقد قرانه.. صور

عاوزين يجوزوني بالعافية.. فتاة من الزقازيق تستغيث لتعرضها للضرب وغلق حسابها

إيمي سمير غانم: كنت بنت منبوذة في المدرسة.. وبزغزغ المدرسين| نوستالجيا

إنبــي : عروض إيبوكا شفهية.. و جاد مستمر.. ولم نحسم مصير فييرا

أحمد دياب يعلق على احتفال عضو رابطة الأندية بتتويج الزمالك بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ