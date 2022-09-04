أخبار التوك شو.. بشري سارة رغم ارتفاع سعر السجائر ... والبحوث تحذر من دوران الأرض .. وموسي يفضح الإرهابية

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أسامة ربيع : قناة السويس تحقق أعلى أرباحها هذا العام.. فيديو



كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أن أعلى إيراد للقناة تحقق هذا العام 2021-2022 والذي وصل لـ 7 مليار دولار، وهذا لم يأتي من فراغ ولكن بداية من إنشاء قناة السويس الجديدة والتطوير الذي حدث داخل قناة السويس بشكل عام والارقارم بدأت فى الزيادة.

التموين: مخزون مصر من الشاي والزيت يكفي لمدة عام.. فيديو



أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك بعض الشائعات التي تم إطلاقها، من أعداء الدولة، تضمنت، أن مخزون الشائ في مصر لن يكفي الإستهلاك المحلي، معلقا “لا أساس لصحة تلك الأنباء”، فمخزون مصر من الشاي يكفي لأكثر من 13 شهرا.





انخفاض أسعار الأرز..التموين تكشف التفاصيل..فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض التجار استغلت الظروف وعملت على ارتفاع الأسعار للأرز، مشيرا إلى أن وزارة التموين قامت بعمل اجراءات لمحصول الأرز وخطوات تحفيزية للفلاحين.

التموين: لدينا مخزون من القمح يكفي لمدة 7 أشهر..فيديو



أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن منافذ السلع التموينية أحدثت توازنا في أسعار السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تلك المنافذ تعمل على تقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال عبد المنعم خليل، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه وصلنا لـ 4.2 مليون طن في صوامع القمح، مؤكدا أن سعر أردب القمح سيصل إلى ألف جنيه الموسم المقبل.





مساعد وزير التموين يكشف تفاصيل الحزم الاستثنائية على بطاقات التموين



كشف الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل قرارت وزارة التموين بإجراء زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 إلى 300 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من 100 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً ولمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال عشماوي : " هناك ثلاثة فئات أولها البطاقة المكونة من اسرة واحدة على بطاقة التموين تستحق 100 جنيه والمكونة من أسرتين 200 جنيه ومن يتعدى الثلاث أسر يستحق 300 جنيه ".





اتحاد الغرف التجارية يزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة



قال الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية إن موجة ارتفاع الأسعار بعد الغزو الأوكراني كانت أعلى ما يمكن في تاريخ العالم وليس مصر فقط".



متوقعاً خلال مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" إنعكاس تراجع الأسعار محلياً خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر مؤكداً أنه وفقاً للمعطيات الراهنة لا يوجد إرتفاع جديد في الاسعار خلال الفترة القادمة.





من غدٍ .. ارتفاع أسعار السجائر المصري | اِعرف كام جنيه

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، حقيقة ارتفاع أسعار السجائر المصري.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن بداية من الغد ستزيد أسعار سجائر" الكليوباترا، البوكس ، السوبر".

أحمد موسى: عناصر الإخوان يقبضون بالدولار لمهاجمة مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المتواجدين في بريطانيا يحاولون نشر الشائعات عن مصر والاقتصاد المصري ، مضيفا:" العناصر الإرهابية بتقبض بالدولار وتهاجم مصر".

دوران الأرض.. البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن تأخر فصل الشتاء.. فيديو



كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تأخر فصل الشتاء.

وقال "الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "فلكيا بما إن مصر تقع على مدار السرطان لدنيا 4 مواعيد فلكية ثابته على مدار العام لبداية الفصول الأربعة".