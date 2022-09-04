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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معلقا على الدريس كود.. باحث: اختيار حسين فهمى لرئاسة مهرجان القاهرة قرار صائب

مهرجان القاهرة السينمائى
مهرجان القاهرة السينمائى

قال د. سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية  ، إن الفن المصرى أهم  مقومات القوى الناعمة خلال المائة عام الماضية و كلما تم اختيار القيادات فى الفن وأى مجال عموما على درجة عالية من الكفاءة تكون النتيجة جيدة وناجحة .

وأوضح  "الزنط" خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي  ، أن تولى الفنان حسين فهمى لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته المقبلة اختيار صائب وفى محله وتصريحاته بشأن " الدريس كود " ووضع شروط محددة للملابس فى مهرجان القاهرة السينمائى بهدف فرض النظام وتجنب العشوائية .

يذكر أن  الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته المقبلة قد وضع شروطا محددة للملابس التي سيرتديها النجوم والضيوف على السجادة الحمراء وفعاليات المهرجان المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقال الفنان حسين فهمي في حوار مع الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي:" احنا مهرجان دولي درجة أولى.. ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد بيلبس اللي هو عاوزه.. عيب.. أنا هلبس كويس والناس تلبس لطيف.. المسألة تطورت أكثر مما أتخيل"

 

جاء ذلك بعدما زادت التعليقات مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية والتركيز على فساتين الفنانات وظهور عدد كبير من الإطلالات غير الموفقة التي تصبح “تريند” على السوشيال ميديا".

 

 

 

سعد الزنط مهرجان القاهرة السينمائي السوشيال ميديا الفن المصري رشا مجدي حسين فهمي

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