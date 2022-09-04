القوى العاملة: التفتيش على 250 منشأة وبحث 27 شكوى عمالية بأسوان

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 250 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 9 حملات نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 133 منشأة أخرى ، وبحث 27 شكوى عمالية ، وعقد ندوات للتوعية .



وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 8 منشآت ، وإعادة التفتيش على 23 منشأة أخرى.



وأوضحت نجاح محمد ناجى ، مدير المديرية في تقريرها لوزارة القوي العاملة ، عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه فى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 6 شكاوى عمالية ، ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن استخراج 354 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 388 ترخيص مزاولة حرفة لـ 388 منهم 2 من ذوى القدرات الخاصة .



وأشارت إلى أنه تم صرف 89 ألف جنيه لـ 37 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة ، و 134 ألفاً و 357 جنيها رعاية صحية لـ 98 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

كما قامت المديرية باستخراج 1085 شهادة قيد "كعب العمل" لراغب عمل منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتلقت المديرية 398 شهادة قيد مرتدة "كعب العمل" بما يفيد تعيينهم بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، وتم إسقاط 506 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.