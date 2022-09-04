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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«النواب العراقي» يحدد عددًا من الأمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة

صدى البلد

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم /الأحد/ عددا من الأمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة؛ أبرزها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة للشعب وقواه السياسية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب العراقي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن يتضمن الاتفاق على: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية، وإعادة تفسير المادة 76 من الدستور العراقي، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وأضاف أنه يجب الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصر الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طاريء، والعودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب العراقي لحين إقرار قانون النفط والغاز.

 

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