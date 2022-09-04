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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال ضعيف في الساعات الأولي من انتخابات المحامين ببني سويف

شهدت لجان انتخابات  نقابة المحامين، إقبالًا ضعيفًا من الأعضاء باللجنة الفرعية بمحافظة بني سويف، بسبب تواجد المحامين بالمحاكم لمباشرة عملهم، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الفترة المسائية، عقب انتهاء عمل المحاكم والنيابات.

وانتشرت لافتات الدعاية الانتخابية بمقر نادي نقابة المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتصدرت لافتات المرشح "عمر جلال هريدي" على الرغم من عدم زيارته لمقر نادي المحامين ببني سويف.

وقال طارق عبدالعظيم، نقيب المحامين ببني سويف، إن الانتخابات على منصب نقيب عام المحامين، تشهد منافسة بين 18 مرشحًا على منصب النقيب، خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية، من خلال عملية التصويت التي بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءًا.

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وأوضح نقيب المحامين ببني سويف، أن الانتخابات ستجرى في 8 لجان بنادى المحامين ببني سويف، وهى لجان: مركز بنى سويف، لجنتين لبندر بنى سويف، لجنة الواسطى، لجنة ببا، لجنة إهناسيا، لجنة سمسطا، لجنة الفشن، لجنة ناصر، بإجمالى 6418 صوتا انتخابيا من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين، من بين 18 مرشحا على مقعد نقيب المحامين هم: أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وفرج عاشور محمود محمد، أسامة درويش أحمد سنة، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وشادي طلعت إبراهيم سليمان، وأحمد علي إبراهيم جمعة، وعلي محمد فتوح حسين، وأحمد سعيد محمد علي حلاوة، والسيد أحمد السيد أبوالعنين، وفؤاد سعد فؤاد سعد، وياسر عبداللاه محمد بخيت، ومنشاوي غانم محمد جابر، وعبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، وساهر محمد إبراهيم علوان، وخالد كمال حافظ محمد حافظ.

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