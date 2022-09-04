من لحم ودم .. سيدة تتبرع بكليتها لشقيقها بالأقصر |شاهد

أجرى برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية “إم بي سي مصر 2”، لقاء مع فتاة من الأقصر تبرعت بكليتها لشقيقها، لإنقاذ حياته .

وقالت "هدى"، إنها تبرعت بكليتها لشقيقها بسبب معاناته من تليف في الكليتين، وعدم وجود القدرة المالية لغسيل الكلى، وكان البديل نقل كليتها لشقيقها.

وأضافت "هدى"، إن مرض الكلي أصاب أخيها من عمر السنتين ، وظل يعاني منه حتى لم يكن قادرا على التبول لمدة أسبوع ، وفي عمر 18 عاما شعر بأعراض جديدة وقام بعمل منظار كلية .

وتابعت، أن تكاليف علاجه كانت تصل لـ 3 آلاف جنيه شهريا، وظلت الأسرة تعاني من اللجوء للأطباء حتى تأكدت من أن الحالة ميؤوس منها ، وتحتاج لغسيل الكلية مدى الحياة .