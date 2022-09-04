جنايات طنطا تقضي بالإعدام على سروجي سيارات قتل سيدة وابنتها

قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الأولى" بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة، بالإعدام شنقاً على سروجي سيارات لقتله سيدة وابنتها في شهر رمضان الماضي، وإلقاء جثتيهما في مصرف ترعة، وذلك بعد ورود رأي فضيلة المفتي، في القضية رقم 12357 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 800 كلي غرب طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بحدوث الواقعة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم مرتكب واقعة قتل سيده وابنتها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.