بدون زيادة .. صرف بدل الصحفيين الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة ، أنها سوف ترسل بدل الصحفيين “بدل التدريب والتكنولوجيا ” عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ يوم الثلاثاء القادم للمؤسسات الصحفية القومية لبدء عملية الصرف.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٦ عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في صرف بدل الصحفيين لمستحقيه فور وصوله.

ولم تعلن الهيئة الوطنية للصحافة عن صرف بدل الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالزيادة الجديدة ، ولكن جاء بالبيان الرسمى للهيئة أن بدل الصحفيين سيتم إرساله للمؤسسات الصحفية القومية الثلاثاء القادم .