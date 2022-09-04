عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات كبيرة.. ننشر أسعار العسل والمربي بمنافذ وزارة الزراعة

العسل
العسل

قال المهندس حسام الدين حسن مشرف منافذ وزارة الزراعة، إن العسل يعد من أجود المنتجات التي تطرحها وزارة الزراعة على الإطلاق، حيثُ تسجل  أسعار العسل مبالغ منخفضة مقارنًة بجودتها أو أسعارها بالخارج، ويخرج هذا العسل من مناحل وزارة الزراعة وبالتالي لا يوجد به أي غش.

أسعار العسل بمنافذ وزارة الزراعة

وأضاف “حسام” خلال حواره مع “صدى البلد” أن هناك أنواعا كثيرة من  العسل وتبدأ أسعاره من 20 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 62 جنيها ، مضيفًا أن كيلو عسل نحل برسيم 30 جنيهًا ، وعسل الموالح بـ 35 جنيهًا ، أما عسل النحل الخام يسجل 50 جنيها ، وكذلك عسل نحل الشمع أيضًا بـ 50 جنيها .
 

وتابع قائلًا :"عسل النحل الجبلي بـ 45 جنيهًا ، وعسل حبة البركة بـ 50 جنيهًا ، أما عسل الريحان بـ 55 جنيها ، وعسل الزعتر بـ 55 جنيها ، وعسل مرضى السكر بـ 55 جنيهًا ، وعسل الكافور بـ 55 جنيها ".

أسعار المربى بمنافذ الزراعة

وعن أسعار المربى ، أوضح أن كيلو المربى الفراولة والتين بـ 35 جنيهًا، وكذلك مربى المشمش والجزر بـ 35 جنيهًا، مؤكدًا أن أنواع المربى المعروضة فى المنافذ من أجود الأنواع وبها قطع الفواكه .

وتعد مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي، حيث يبلغ إجمالي ما تصدره مصر إلى الخارج حوالي 1.3 مليون طرد نحل حي كل عام، كما تم تصدير هذا العام حوالي 3200 طن عسل إلى الخارج خلال عام 2021.

وتبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الإنتاج حوالي 300 مليون دولار، كما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من عسل النحل حوالي 30 ألف طن، وتمتلك مصر حوالي 2 مليون طائفة وخلية نحل، حيث يعمل في مجال تربية نحل العسل في مصر، حوالي 25 ألف أسرة.

و تشمل خطة الحكومة للنهوض بقطاع النحل، زيادة عدد من أصنافه التي تربى في مصر لتحسين الإنتاجية الزراعية والعائد منها، وكذلك زيادة الصادرات من طرود النحل.

العسل مصر الأولى عالميا أسعار العسل أسعار العسل بمنافذ وزارة الزراعة الزراعة أسعار المربى بمنافذ الزراعة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

خليته زي أختها.. انتقام وحشي لـ سيدة من زوجها في المطرية

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

موضوعات متعلقة

مصر الأولى في تصدير النحل |أسعار مخفضة لـ العسل والمربى بمنافذ الزراعة

العسل المجنون.. دب يثير الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي

ترشيحاتنا

الجزائر: سوريا لن تشارك في القمة العربية المقبلة

5 سيارات سيدان شبابية 2022 في مصر.. صور

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

البترول تحسم الجدل: لا زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الحالية.. فيديو

لعدم التلاعب.. اتحاد الصناعات: باركود بالأسعار على كل علب السجائر.. فيديو

تأجيل إقلاع 1000 رحلة جوية من مطارات أمريكا وإلغاء 127.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دجاجة تحارب كوبرا سامة لإنقاذ الكتاكيت.. شاهد

عوض ربنا جميل.. جوري بكر تعلن خطبتها على رجل أعمال مصري

أبرزها سرطان الخصية والكلى.. طعام شهير يسبب 8 أضرار كارثية

عندها بنت شبهها ولا شائعة؟!.. صور وضعت ياسمين صبري في مأزق|شاهد

فيديو

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

من أزمتها مع مفيد فوزى إلى هجومها على محمد عطية.. ياسمين عز المثيرة للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ