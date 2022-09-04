بتخفيضات كبيرة.. ننشر أسعار العسل والمربي بمنافذ وزارة الزراعة

قال المهندس حسام الدين حسن مشرف منافذ وزارة الزراعة، إن العسل يعد من أجود المنتجات التي تطرحها وزارة الزراعة على الإطلاق، حيثُ تسجل أسعار العسل مبالغ منخفضة مقارنًة بجودتها أو أسعارها بالخارج، ويخرج هذا العسل من مناحل وزارة الزراعة وبالتالي لا يوجد به أي غش.

أسعار العسل بمنافذ وزارة الزراعة

وأضاف “حسام” خلال حواره مع “صدى البلد” أن هناك أنواعا كثيرة من العسل وتبدأ أسعاره من 20 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 62 جنيها ، مضيفًا أن كيلو عسل نحل برسيم 30 جنيهًا ، وعسل الموالح بـ 35 جنيهًا ، أما عسل النحل الخام يسجل 50 جنيها ، وكذلك عسل نحل الشمع أيضًا بـ 50 جنيها .



وتابع قائلًا :"عسل النحل الجبلي بـ 45 جنيهًا ، وعسل حبة البركة بـ 50 جنيهًا ، أما عسل الريحان بـ 55 جنيها ، وعسل الزعتر بـ 55 جنيها ، وعسل مرضى السكر بـ 55 جنيهًا ، وعسل الكافور بـ 55 جنيها ".

أسعار المربى بمنافذ الزراعة

وعن أسعار المربى ، أوضح أن كيلو المربى الفراولة والتين بـ 35 جنيهًا، وكذلك مربى المشمش والجزر بـ 35 جنيهًا، مؤكدًا أن أنواع المربى المعروضة فى المنافذ من أجود الأنواع وبها قطع الفواكه .

وتعد مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي، حيث يبلغ إجمالي ما تصدره مصر إلى الخارج حوالي 1.3 مليون طرد نحل حي كل عام، كما تم تصدير هذا العام حوالي 3200 طن عسل إلى الخارج خلال عام 2021.

وتبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الإنتاج حوالي 300 مليون دولار، كما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من عسل النحل حوالي 30 ألف طن، وتمتلك مصر حوالي 2 مليون طائفة وخلية نحل، حيث يعمل في مجال تربية نحل العسل في مصر، حوالي 25 ألف أسرة.

و تشمل خطة الحكومة للنهوض بقطاع النحل، زيادة عدد من أصنافه التي تربى في مصر لتحسين الإنتاجية الزراعية والعائد منها، وكذلك زيادة الصادرات من طرود النحل.