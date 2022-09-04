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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تفاوت تنسيق القبول بين الجامعات الأهلية والخاصة يعزز التنافسية التعليمية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن تجربة الجامعات الأهلية حققت نجاحا واسعا فور الإعلان عن وجودها ضمن الجامعات المدرجة بتنسيق القبول للكليات للعام الحالي، لافتة إلى أنها ستسهم في استيعاب الكثافة الطلابية التي كانت تعتزم الدراسة بالخارج.

وقالت “عمر”، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إن فكرة توحيد تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، ستحد من وجود حالة من التنافسية بين الطلاب بالعملية التعليمية، معقبة: “أرى أن التنسيق الخاص بهذه الجامعات يجب أن يترك كما هو، فهذا هو الأفضل لصالح الارتقاء بقطاع التعليم العالي”.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الجامعات الأهلية حظيت بإقبال كثيف وثقة عالية من قبل أولياء الأمور، وذلك لما ستقدمه هذه الجامعات فيما يخص تقديم نوع جديد من التعليم يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

 

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وتابعت البرلمانية: “أيضا اهتمت الجامعات الأهلية بالتسويق الجيد الذي جاء بثماره في العام الأول من انطلاقها، وذلك لجميع الإمكانات التي تمتلكها، وعلى رأسها المعلمون”.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تتم دراسة تطوير نظام القبول للجامعات الخاصة والأهلية، بحيث يتم وضع نظام تنسيق يشمل كل الجامعات الخاصة والأهلية مجتمعة، بحيث تكون الفرص متساوية بين جميع الطلاب.

وقال “الغر”، إن “الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية تبدأ الدراسة بها لأول مرة، وكان لا بد من منحها الثقة لدى الجمهور، بأن هذه الجامعات لها طابع حكومى، وقررنا إلحاق الطلاب من خلال موقع التنسيق”.

وأضاف أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم قبول حوالى 14 ألف طالب فى الجامعات الأهلية الـ 12 الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، مع إتاحة التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بشكل مباشر.

 

 

 

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