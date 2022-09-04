مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا لسيدة حامل تدعى شيرين وجدي، والتي يبلغ عمرها 31 عامًا، أثناء ممارستها رياضة رفع الأثقال، تهكم رواد السوشيال ميديا.

وظهرت في الفيديو وهي تقوم بممارسة رياضة رفع الأثقال وبعض التمارين الأخرى.

حامل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ما بين مؤيد ومعاض، ومن رأى أن الفيديو قد يكون مفبركا، ومن لم يصدق ما رآه عبر الفيديو.

وقد جاءت العديد من التعليقات الساخرة منهم من رأى أن ما تقوم به يعتبر جريمة، ومنهم من رأى أن من تعود على ممارسة الرياضة تكون لديه لياقة عالية ولا تشكل الرياضة خطورة كبيرة بل فى المقابل قد تساعد الحامل على الولادة الطبيعية.

سيدة حامل

وقالت إحدى المتابعين: “دي مش شطارة ديه جريمة"، فيما قالت أخرى: ”عندنا أول ما تعرف إنها حامل بتصلي على الكرسي"، فيما علق البعض الآخر خوفا على الجنين.

وعن خطورة ممارسة الرياضة للحامل، أكد الدكتور محمد، استشارى أمراض النساء والتوليد، أنه يتم تشجيع النساء في حالات الحمل منخفض الخطورة على القيام بممارسة الرياضات والتمارين الخفيفة أثناء الحمل لمدة 20 دقيقة يوميًا.

بينما تُنصح النساء غير النشطات بإضافة التمارين تدريجياً إلى روتينهن من أجل صحتهن وصحة أطفالهن.