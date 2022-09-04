طه طارق يحصد فضية البريميرليج للكاراتيه

حصد طه طارق بطل مصر في الكاراتيه الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة الدوري العالمي "البريميرليج" التي تستضيفها مدينة باكو في أذربيجان خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2022.



وحصل طه علي الفضية عقب خسارته أمام بطل أذربيجان اسيمان جيربانلي، في المباراة النهائية لمنافسات كوميتيه رجال وزن فوق 84 كيلو جراما.



وكان طه طارق قد تأهل إلي النهائي بعد مشوار طويل في البطولة حيث جاء لاعب المنتخب المصري في المجموعة الثالثة و واجه في مباراته الأولي فاضل بويساج لاعب المنتخب الفرنسي، وتغلب عليه بنتيجة 6-3. وفي مباراته الثانية، تغلب على لاعب المنتخب البرازيلي سالجادو فيليبين جيوفاني، بنتيجة 4-0، ليصل طه للدور الثاني للبطولة الذي تمكن خلاله الفوز على لاعب المنتخب الاوكراني ريزفان تاليبوف، بنتيجة 2-0.



و في الدور قبل النهائي فاز طه على لاعب المنتخب التركي فتحي سين، بنتيجة 1-0.

ويشارك المنتخب الوطني للكاراتيه في بطولة البريميرليج بـ 13 لاعب ولاعبة وهم:“محمد صلاح، على الصاوي، احمد ايمن، عبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، طه طارق، ريم احمد رمزي، أحلام حمدي، دهب ياقوت، فريال أشرف، منه شعبان، وحبيبه ماجد”.



ويترأس البعثة المصرية المهندس محمد الحسيني، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة الفنية الدولية، وتكونت البعثة من:” أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الإتحاد، الكابتن عبد الفتاح النجار المدير الفني للمنتخب المصري، الدكتور محمد عبد الرحمن مدربا للمنتخب، الدكتور أحمد الصاوي طبيب المنتخب، مدحت النجار إداري المنتخب”.