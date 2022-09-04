«بلطيم» تستعد لموسم الشتاء بتطهير البالوعات وصفايات الأمطار.. صور

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء القادم، بإجراء أعمال تطهير البالوعات وصفايات المطر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وتشغيل صفايات الأمطار، مشدداً على الاستعداد التام لفصل الشتاء القادم، مُؤَكِّدًا أنه تم البدء في تطهير جميع صفايات المطر وغرف الصرف بكافة الشوارع.



وشدد على مراجعة جميع طلمبات الرفع بالمحطات، والتشديد على متابعة مصبات ونهايات المصارف، ومحطات الطوارق ومعدات الكهرباء والميكانيكا، بالتنسيق والتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم، وهندسة كهرباء بلطيم، وهندسة الري ببلطيم.

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