بتكلفة 3 مليارات جنيه.. محافظة السويس: بدء العمل بالتأمين الصحي الشامل قريبا

قال عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن المحافظة تشهد عددا كبيرا من المشروعات القومية والتنموية التي تهتم بالمواطن وصحته.

وأضاف "عبدالله رمضان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، من ضمن تلك المشاريع هو مشروع التأمين الصحي الشامل، والمحافظة ستفتتح مجمع التأمين الصحي الشامل قريبا، بتكلفه تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأوضح أنه سيتم أيضا افتتاح مشروع سكن لكل المصريين، لافتا إلى أن معدل تنفيذ مشاريع الإسكان في محافظة السويس تجاوز الـ 13 ألف وحدة سكنية، وتكلفة تلك المشاريع تتجاوز الـ 11 مليار جنيه، وذلك لخدمة المواطنين فقط.

ولفت إلى أن محافظ السويس أطلق مشروعا خاصا؛ لتطوير العمران القائم بالمحافظة، بدأ في نوفمبر 2021 ومستمر حتى الآن بشكل مستمر.