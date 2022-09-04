محافظة السويس: المرحلة الأولى من تطوير العمران القائم تشمل 18 مدينة

قال عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن محافظة السويس تشهد عددا كبيرا من المشروعات القومية والتنموية، متابعا أن المحافظة تشهد مشاريع تهتم بالمواطن وصحته.



وأوضح "عبدالله رمضان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تطوير العمران القائم بالمحافظة سيتم بشكل متكامل، بداية من تغيير وصلات الصرف الصحي وبناء أسواق حضارية داخل تلك المدن، وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب.

واسترسل: المرحلة الأولى من تطوير العمران القائم بالمحافظة يشمل 18 مدينة، بإجمالي 2000 عمارة سكنية، لخدمة 25% من سكان المحافظة.

وأكد أن المحافظة تشهد تطور كبير من حيث الطرق والمناطق الترفيهية، لخدمة أهالي السويس، بالإضافة إلى إنشاء ممشى أهل السويس.