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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الآثار تكشف تفاصيل إعادة قطع فرعونية مسروقة بقيمة 3.2 مليون دولار

صدى البلد

كشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل اعتزام السلطات الأمريكية إعادة قطع أثرية فرعونية مسروقة لمصر بقيمة 3.2 مليون دولار.

وقال “عبد الجواد”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، "الدولة حققت نجاحات كبيرة في ملف الآثار المستردة"، مشيرا إلى أنه "لا يتم التحدث كثيرا في هذا الملف حفاظا على سرية التحقيقات".

وأضاف مدير إدارة الآثار المستردة، أن "التحقيقات في التابوت الذهبي الذي تم استرداده من متحف المتروبوليتان فتحت مجالا كبيرا أمام مجموعة كبيرة من القطع الأثرية الموجودة في بعض المتاحف". 

وتابع "هناك ما يقرب من 6 قطع أثرية في متحف المتروبوليتان أثبتت التحقيقات التي استمرت فترة من الزمن أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية".

واسترسل "تمت مصادرة القطع الأثرية وفي أقرب وقت ممكن ستعود إلى أرض الوطن"، مستطردا "التحقيقات التي تمت في أمريكا فتحت المجال لاكتشاف قطع أخرى خرجت بقطع غير شرعية٫ وكان هناك قطع أثرية أخرى أيضا غير مصرية والسلطات الأمريكية صادرت تلك القطع وستبدأ إعادتها للدول صاحبة الأصول لتلك القطع".

وأوضح أن "الدولة المصرية كان قد وقعت على اتفاقية تعاون في مجال استرداد الآثار مع الولايات المتحدة٫ وكنا أول دول في أفريقيا والشرق الأوسط توقع على اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال".

 

الاثار السياحة والاثار وزارة السياحة والآثار القطع الآثرية اخبار التوك شو

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