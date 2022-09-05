مصر تسير بخطى ثابته نحو الاكتفاء الذاتي| ومفاجأة للمزارعين

تسعى الدولة جاهدة لتلبية حاجة المواطن وتوفير الأمن الغذائي له، وفي هذا السياق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

اجتماع السيسي ووزير الزراعة

توجيهات الرئيس السيسي ل منظومة الزراعة

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

وعرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح، كما عرض الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

واطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

اجتماع السيسي ووزير الزراعة

الدولة تتحرك بخطى ثابتة في منظومة الزراعة

ومن جانبه قال رضا محمد، رئيس الحملة القومية للقمح، إنه على الرغم من التحديات الموجودة التي تواجه منظومة الزراعة من تحديات مناخية وكورونا الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن القطاع الزراعي يشهد تحسن ليس له مثيل، ويحقق إنجازات على صعيد العديد من الملفات ومنها ملف الأمن الغذائي، والقاددة السياسية دائما مشغولة بتوفير أمن غذائي للمصريين عن طريق توفير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة ومحاصيل الزيت وغيرها.

وأضاف محمد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن دائما هناك اجتماعات وجداول بشكل مستمر للإطمئنان على خطتنا لـ 2025 و 2030، مؤكدا أن الدولة تمشي بخطى ثابتة جدا، وهناك خطة بأن نصل بحلول السنة القادمة لـ 4 مليون فدان، أي مايقرب من 55 لـ 60 % من احتياجاتنا، وبحلول 2025 نصل لـ 60 و 65 % وبحلول 2030 نصل لـ 75% من احتياجاتنا وهذا يدل على أننا نسير بخطى ثابته نحو الهدف الاستراتيجي.

ولفت محمد أنه من قبل لم يكن هناك رؤية ولكن الأن أصبح لدينا رؤية نسير تبعا لها، ووزير الزراعة أعلن اليوم عن السعر الاسترشادي للقمح وهو 1000 جنيه ومن الوارد أن يزيد تبعا للأسعار العالمية، وهذا قبل الزراعة بشهرين وهذا يجعل المزراع على دراية بما سيزرعه وحتى لا يتم استغلال المزارع من قبل التجار، والأن أصبح هناك أسعار استرشادية لكافة المحاصيل الاستراتيجية وهو يعد حل سحري.

وأضاف محمد أنه لدينا وفرة من الأرز وأن الدولة تحدد مليون و200 ألف فدان لزراعة الأرز وهو ما يكفي احتياجاتنا، وأنه تم التوصل لأصناف من الأرز تستخدم ماء أقل ومبكرة في النضح وتعطي محصول كبير، ومصر رقم واحد في الانتاجية على مستوى العالم.