ليس قريبًا.. الرئاسة الروسية: الأزمة مع أوروبا ستنتهي بانفراجة عبر المفاوضات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن أي مواجهة تنتهي بانفراجة، على طاولة المفاوضات، ولكن الأزمة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تنتهي قريبًا.



وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول الانفراجة في العلاقات الروسية الأوروبية: "سيحدث، لكن ليس قريبًا، ستكون لدينا بالفعل خبرة لا تقدر بثمن، وسيكون لدينا العلم لإجراء حوار معهم".



وشدد بيسكوف -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- على بناء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مع مراعاة مصالح روسيا، بطريقة لا تتأثر بها المصالح الروسية بأي شكل من الأشكال.