الاتحاد الأوروبي يدين عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة في حق زعيمة ميانمار

أدان الاتحاد الأوروبي ، الأحد ، الحكم على زعيمة ميانمار السابقة المخلوعة أونج سان سو كي بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد إدانتها بتهمة التزوير الانتخابي.

وقال مصدر مطلع على الإجراءات لرويترز يوم الجمعة إن سو كي أدينت وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. وقدم محاموها نفس المعلومات لبي بي سي.

وكتب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، على تويتر: 'يدين الاتحاد الأوروبي الحكم غير المبرر على أونغ سان سو كي بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية مع الأشغال الشاقة. وهي تواجه الآن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على 11 تهمة مع بقاء العديد من التهم'.

وقال بوريل إن 'الاتحاد الأوروبي يدعو النظام في ميانمار إلى الإفراج عنها وجميع السجناء السياسيين'.

واعتقل الحائز على جائزة نوبل وزعيم معارضة ميانمار لعقود من الحكم العسكري منذ انقلاب مطلع العام الماضي وحُكم عليه بالفعل بالسجن لأكثر من 17 عامًا، فيما تنفي كل المزاعم الموجهة ضدها.

وأدينت زعيمة ميانمار السابقة المخلوعة أونج سان سو كي يوم الجمعة بتهمة التزوير الانتخابي وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة ، وفقًا لمصدر مطلع على الإجراءات.

واعتقلت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل وزعيمة معارضة ميانمار لعقود من الحكم العسكري منذ انقلاب مطلع العام الماضي وحُكم عليه بالفعل بالسجن لأكثر من 17 عامًا، فيما تنفي كل المزاعم الموجهة ضدها.

ويوم الجمعة ، حكم عليها بارتكاب تزوير في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر 2020 والتي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية تشريعية ساحقة ، متغلبة على حزب أنشأه الجيش القوي.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لـ رويترز، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة على حكم سو كاي ولم يتضح ما سيترتب عليه.

وقال المصدر إن المدعى عليه وين مينت ، الرئيس المخلوع ، حكم عليه بنفس العقوبة.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على الفور على طلب للتعليق. وقال المجلس العسكري إن سو كي ، 77 عاما ، ستُمنح الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال سجناء سابقون لرويترز عن الظروف القاسية في بعض سجون ميانمار ، وفي السنوات الأخيرة ، وردت تقارير إعلامية عن التكبيل بالأغلال والأشغال الشاقة في مقالع في بعض المنشآت.