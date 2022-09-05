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موجودة في كل بيت| تناول هذه المشروبات يعالج مرض خطير

موجودة في كل بيت|
موجودة في كل بيت| تناول هذه المشروبات يعالج مرض خطير

الكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لتكوين الخلايا والهرمونات ومع ذلك  يمكن لارتفاع الكوليسترول أن يضيق الشرايين ويصلبها ويسدها ، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم، هذا بالتأكيد يضغط على القلب ليضخ بقوة أكبر ، والقلب معرض لخطر أن يصبح ضعيفًا في وقت قريب جدًا بسبب كل العمل الإضافي.

 

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هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وحتى السكتة الدماغية،  من أجل تجنب مثل هذه الظروف التي تهدد الحياة ، من الأفضل إجراء الاختبارات بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي - بما في ذلك النظام الغذائي والنوم والتمارين الرياضية والرفاهية العقلية.


هناك بعض المشروبات الرائعة التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع الكوليسترول وحتى تقليله.


-عصير طماطم
الطماطم غنية بالليكوبين ، وهو مركب يمكنه تحسين مستويات الدهون وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، يعد عصير الطماطم أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف التي تقلل الكوليسترول والنياسين.
وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن 25 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 20 و 30 عامًا بمؤشر كتلة جسم لا يقل عن 20) ممن شربن 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين قد تعرضن لانخفاض في مستويات الكوليسترول في الدم.

عصير الطماطم


-شاي أخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين و epigallocatechin gallate وغيرها من المركبات المفيدة المضادة للأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الكوليسترول الكلية.
في دراسة أجريت عام 2015 ، أعطى العلماء الفئران مياه شرب مملوءة بمضادات الاكسدة و epigallocatechin gallate. بعد 56 يومًا ، لاحظوا أن مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار قد انخفضت بحوالي 14.4٪ و 30.4٪ في مجموعتي الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكوليسترول.

شاي أخضر 

- مشروبات كاكاو
الكاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول (مجموعة فرعية من مركبات الفلافونويد) التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم،  يحتوي الكاكاو أيضًا على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.
الكاكاو هو المكون الرئيسي في الشوكولاته الداكنة، تأكد من أن مشروبات الكاكاو التي تتناولها ليست مليئة بالشوكولاتة السكرية المضاف إليها الملح والدهون، تحتوي المشروبات التي تحتوي على الشوكولاتة المصنعة على مستويات عالية من الدهون المشبعة.
 

 مشروبات كاكاو

timesofindia

الكوليسترول إرتفاع مستويات الكوليسترول النوبات القلبية امراض القلب عصير طماطم

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