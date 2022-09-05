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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيئة تنشيط السياحة:مصر تستعد لاستقطاب السائحين في فصل الشتاء بحملات متنوعة

عمرو القاضي رئيس
عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن العالم يعاني من أزمة طاقة مع حلول فصل الشتاء، وهنا تكمن فرصة مصر لاستقطاب عدد كبير من السائحين في فصل الشتاء، وخاصة السائح الأوروبي.

 

وأضاف "عمرو القاضي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك عوامل عديدة تساهم في جذب السائحين لمصر خلال الفترة القادمة، وأهمها سطوع الشمس طوال العام والتميز بالجو المعتدل الممتاز، منوها بأن الوزارة أوشكت على الانتهاء من الحملات الترويجية الخاصة بفصل الشتاء.

 

وأكمل: حملة "اتبع الشمس" تعتمد على سطوع الشمس في مصر خلال فصل الشتاء، وهذا ما يميزها عن غيرها من المقاصد السياحية، موضحا أن الشمس لها بعد تاريخي في معتقد القدماء المصريين.

 

واسترسل: سنعمل على إحداث تعديل بسيط على حملة "أتبع الشمس"، من أجل توجيهها إلى أسواق وشرائح معينة، مشيرا إلى أن منذ منتصف العام الماضي يتم استهداف الشباب، فهم الفئة الأكثر جرأة وإقداما على السفر والمغامرة.

 

وأوضح أن تركيز الوزارة لا يقتصر على الشباب فقط، بل نهتم بكافة الفئات العمرية، مشيرا إلى أن معظم السياحة الواردة إلى مصر تكون جماعية وليست فردية.

هيئة تنشيط السياحة السياحة فصل الشتاء المقاصد السياحية اخبار التوك شو

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