خبير التوأمة الرقمية بالحكومة الفيدرالية: ما حدث في مصر إنجاز عالمي



قال أحمد العدل، خبير التوأمة الرقمية بالحكومة الفيدرالية، إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتوقع المشاكل والأزمات التي ما يمكن أن تحدث مستقبليا، منوها بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يندرجات تحت مسمى التوأمة الرقمية.

وأضاف "أحمد العدل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل التحول الرقمي، متابعا: انبهرت بما يحدث في مصر من تقدم تكنولوجي في العاصمة الإدارية داخل المباني والأحياء.

وأكمل: "ما تقوم به مصر الآن إنجازات عالمية وعظيمة لا تحدث حتى في أمريكا وأوروبا..سواء في مجال الطرق أو البنية التحتية الأساسية"، مؤكدا على أن المدن الذكية التي تم تشيدها في مصر دليل على التقدم الكبير في مجال البنية التحتية.

وشدد على أهمية التوعية بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لكونهم المستقبل وأساس التقدم.