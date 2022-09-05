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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة.. وتحذير عاجل من واتساب WhatsApp لمستخدمي هذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقارير: آبل تطور 3 نظارات للواقع المختلط وتطلقها في هذا الموعد


أفادت تقارير جديدة أن شركة آبل الأمريكية تعمل على تطوير 3 نظارات للواقع المختلط حيث سيتم الإعلان عنها العام القادم 2023 ، وسيتم إستخدام هذه النظارات من أجل عدد من مشروعات الواقع الافتراضي مثل مشروع ميتافيرس، الذي تطوره فيسبوك، بالإضافة إلى مشروعات الواقع المعزز .


قبل إطلاقها بأيام.. ميزات جبارة في هواتف iPhone 14 Pro

 

ينتظر الكثيرون من عشاق هواتف آيفون إنطلاق iPhone 14 الرائدة في 7 سبتمبر المقبل، حيث ستصدر هواتف iPhone 14 Pro الأكثر تميزا في السلسلة بعدد من الميزات الخارقة والتي ستصدر لأول مرة في الهواتف الذكية.


لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة

 

مع اتجاه شركات الهواتف الذكية في الفترة الماضية للتخلي عن الشواحن وبيعها بشكل منفصل بعيدا عن الهواتف، يبدو أن عددا كبيرا من الشركات الصينية الكبرى، ستتجه إلى هذا المنحى، ومن بينها شركة أوبو الصينية العملاقة.

 

فعلها فورا.. أفضل طرق للتخلص من إزعاج إشعارات هاتفك


تعد الإشعارات الكثيرة التي نتلقاها على هواتفنا الذكية بمثاب إزعاجا كبيرا، وكلما زادت الإشعارات الخاصة بالهاتف والتطبيقات كلما مثلت ضغطا على المستخدم لاضطراره فتح الهاتف كل مدة قصيرة لمعرفة الإشعارات الجديدة.


إيقاف وشيك للخدمة.. تحذير عاجل من واتساب WhatsApp لمستخدمي هذه الهواتف

 

حذر تطبيق الدردشة الأشهر في العالم WhatsApp واتساب، من أنه على وشك إيقاف الدعم عن عدد كبير من الهواتف القديمة، لأن أنظمة التشغيل الخاصة بهذه الهواتف لن تكون قادرة على استقبال وتشغيل الميزات والتحديثات التي يطلقها التطبيق.


بـ3800 جنيه.. هونر تعلن عن أرخص تابلت أندرويد

 

كشفت شركة هونر Honor، عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة في حدث IFA 2022، كان من بينها هاتفى Honor 70 5G و Honor X8 5G و تابلت Honor Pad 8، و جهاز لوحي آخر يسمى Honor Pad X8 Lite.

 

تسريبات تكشف أول فيديو لهاتف Google Pixel 7 Pro القادم من جوجل

 

تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هاتفها الرائد Google Pixel 7 Pro الشهر القادم، وعلى الرغم من أن جوجل لم تفصح حتى الآن عن أى تسريبات خاصة بالهاتف أو الميزات التي سيصدر بها، إلا أن عدة تقارير قد كشفت عن تصميم وميزات الهاتف.

 

سعر ومواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro.. أحدث تابلت من سامسونج

 

أعلنت شركة سامسونج، هذا الأسبوع رسميا عن الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab Active 4 Pro جلاكسي تاب أكتيف 4 برو، وهو تابلت مخصص لبيئات العمل والظروف الصعبة، فهو يمتاز بتصميم متين وقوي يناسب العديد من العمال في مواقع العمل الوعرة.

 

لا تصدقها.. 4 خرافات حول بطاريات الهواتف الذكية

 

تعد الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا الآن، ونظرا لوجود مزايا عديدة فإن الهواتف لا تفارق أيدي مستخدميها في أغلب الأحيان، لذلك فأن أكثر ما يتأثر بالجهاز هو البطارية، والتي سرعان ما تتقادم وتتدهور، وللحفاظ عليها يبحث مستخدمو الهواتف الذكية، عن طرق تساعدهم على استمرار عمر البطارية، ولكن هناك بعض الخرافات حول بطارية الهاتف الذكي يجب أن تتوقف عن تصديقها.

 

مفيدة ولا غني عنها.. أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع


استعرض موقع "nextpit"، مجموعة جديدة من تطبيقات وألعاب الهاتف المحمول، من بين أفضل تطبيقات أندرويد المتاحة على متجر جوجل بلاي، يجب على كل مستخدم تجربتها.

 

سعر ومواصفات Honor 70.. عملاق الفلوج الجديد من هونر


كشفت شركة هونر الصينية، عن سعر ومواصفات Honor 70 في شهر مايو الماضي، حيث ظهرت تشكيلة الهواتف الرائدة لأول مرة في السوق الصيني، وهي تضم 3 طرازات جديدة هي الإصدار العادي وHonor 70 Pro و Pro +، ومع وصول السلسلة الجديدة إلى الأسواق العالمية، يتساءل الكثيرين عن سعر ومواصفات Honor 70 وحش الإمكانيات الجديد.

 

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