أخبار التكنولوجيا| لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة.. وتحذير عاجل من واتساب WhatsApp لمستخدمي هذه الهواتف

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير جديدة أن شركة آبل الأمريكية تعمل على تطوير 3 نظارات للواقع المختلط حيث سيتم الإعلان عنها العام القادم 2023 ، وسيتم إستخدام هذه النظارات من أجل عدد من مشروعات الواقع الافتراضي مثل مشروع ميتافيرس، الذي تطوره فيسبوك، بالإضافة إلى مشروعات الواقع المعزز .

ينتظر الكثيرون من عشاق هواتف آيفون إنطلاق iPhone 14 الرائدة في 7 سبتمبر المقبل، حيث ستصدر هواتف iPhone 14 Pro الأكثر تميزا في السلسلة بعدد من الميزات الخارقة والتي ستصدر لأول مرة في الهواتف الذكية.

مع اتجاه شركات الهواتف الذكية في الفترة الماضية للتخلي عن الشواحن وبيعها بشكل منفصل بعيدا عن الهواتف، يبدو أن عددا كبيرا من الشركات الصينية الكبرى، ستتجه إلى هذا المنحى، ومن بينها شركة أوبو الصينية العملاقة.



تعد الإشعارات الكثيرة التي نتلقاها على هواتفنا الذكية بمثاب إزعاجا كبيرا، وكلما زادت الإشعارات الخاصة بالهاتف والتطبيقات كلما مثلت ضغطا على المستخدم لاضطراره فتح الهاتف كل مدة قصيرة لمعرفة الإشعارات الجديدة.

حذر تطبيق الدردشة الأشهر في العالم WhatsApp واتساب، من أنه على وشك إيقاف الدعم عن عدد كبير من الهواتف القديمة، لأن أنظمة التشغيل الخاصة بهذه الهواتف لن تكون قادرة على استقبال وتشغيل الميزات والتحديثات التي يطلقها التطبيق.

كشفت شركة هونر Honor، عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة في حدث IFA 2022، كان من بينها هاتفى Honor 70 5G و Honor X8 5G و تابلت Honor Pad 8، و جهاز لوحي آخر يسمى Honor Pad X8 Lite.

تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هاتفها الرائد Google Pixel 7 Pro الشهر القادم، وعلى الرغم من أن جوجل لم تفصح حتى الآن عن أى تسريبات خاصة بالهاتف أو الميزات التي سيصدر بها، إلا أن عدة تقارير قد كشفت عن تصميم وميزات الهاتف.

أعلنت شركة سامسونج، هذا الأسبوع رسميا عن الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab Active 4 Pro جلاكسي تاب أكتيف 4 برو، وهو تابلت مخصص لبيئات العمل والظروف الصعبة، فهو يمتاز بتصميم متين وقوي يناسب العديد من العمال في مواقع العمل الوعرة.

تعد الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا الآن، ونظرا لوجود مزايا عديدة فإن الهواتف لا تفارق أيدي مستخدميها في أغلب الأحيان، لذلك فأن أكثر ما يتأثر بالجهاز هو البطارية، والتي سرعان ما تتقادم وتتدهور، وللحفاظ عليها يبحث مستخدمو الهواتف الذكية، عن طرق تساعدهم على استمرار عمر البطارية، ولكن هناك بعض الخرافات حول بطارية الهاتف الذكي يجب أن تتوقف عن تصديقها.



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كشفت شركة هونر الصينية، عن سعر ومواصفات Honor 70 في شهر مايو الماضي، حيث ظهرت تشكيلة الهواتف الرائدة لأول مرة في السوق الصيني، وهي تضم 3 طرازات جديدة هي الإصدار العادي وHonor 70 Pro و Pro +، ومع وصول السلسلة الجديدة إلى الأسواق العالمية، يتساءل الكثيرين عن سعر ومواصفات Honor 70 وحش الإمكانيات الجديد.